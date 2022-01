Montenegro: Alto rappresentante Ue Borrell, indagare su violenze a Cetinje il 5 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La libertà di riunione è un diritto fondamentale che dovrebbe essere esercitato senza ripercussioni negative sulla salute pubblica e nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dell'ordine. L'Unione europea si aspetta che tutte le autorità indaghino adeguatamente e garantiscano un controllo giudiziario efficace di tutti i casi di violenza fisica e verbale contro i manifestanti, così come sui membri delle forze dell'ordine", ha affermato Borrell. L'alto rappresentante ha infine sottolineato che la Commissione europea ha menzionato tali questioni nella sua ultima relazione sul Montenegro e continuerà a monitorare la situazione nell'ambito dei negoziati di adesione di Podgorica all'Ue. Il 5 settembre 2021 si è tenuta a Cetinje l'intronizzazione del nuovo metropolita della Chiesa serba ortodossa in Montenegro, Joanikije. In quell'occasione si sono verificati degli scontri con diversi feriti, come già aveva avvertito nei giorni precedenti il ministro dell'Interno del Montenegro, Sergej Sekulovic. Il ministro aveva dichiarato che "estremisti di entrambe le fazioni" stavano progettando "una radicalizzazione" dell'evento. Lo stesso premier del Montenegro Zdravko Krivokapic non ha partecipato all'intronizzazione per non inasprire la contrapposizione sociale. (segue) (Seb)