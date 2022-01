Montenegro: Alto rappresentante Ue Borrell, indagare su violenze a Cetinje il 5 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha dichiarato allora che "non è saggio" da parte della Chiesa serba ortodossa insistere sull'intronizzazione a Cetinje. "E' saggio invece spostare la cerimonia fuori Cetinje e farla in uno dei tanti luoghi di culto in altre città. Sarebbe un impegno per il futuro", ha detto Djukanovic. Joanikije è stato eletto metropolita del Montenegro dal Santo Sinodo dei vescovi della Chiesa serba ortodossa in una riunione tenuta la scorsa primavera nel Tempio di San Sava a Belgrado. L'intronizzazione si è inserita in una più ampia polemica che già era in corso fra la Chiesa serba ortodossa e il governo precedente, guidato dal partito di cui il presidente Milo Djukanovic fa parte e che ora è all'opposizione. Le tensioni fra la Chiesa serba ortodossa e le autorità del Montenegro sono sorte a causa dell'approvazione, nel dicembre 2019, della nuova legge sulle libertà religiose da parte di Podgorica che prevede la possibilità per lo Stato di trasferire a sé alcune proprietà della Chiesa. Le tensioni si sono successivamente trasferite nel terreno politico fra le istituzioni di Podgorica e quelle di Belgrado. (segue) (Seb)