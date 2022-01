Montenegro: Alto rappresentante Ue Borrell, indagare su violenze a Cetinje il 5 settembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La metropolia montenegrina della Chiesa serba ortodossa ha fatto sapere il 27 agosto, pochi giorni prima dell'intronizzazione, che considerava "inaccettabile e ingiustificato" attribuire qualsiasi carattere politico alla cerimonia per il prossimo metropolita in Montenegro. "Qualunque cosa pensiamo in questo momento, dobbiamo capire e accettare il fatto che il Montenegro è lo Stato di tutti noi. Non ci sono montenegrini più grandi o più piccoli in esso ma solo cittadini uguali", ha dichiarato la metropolia in una nota. Un Montenegro europeo, laico e civile non deve basarsi sull'odio e sull'esclusività, proseguiva il comunicato, ma sulla sua Costituzione e sulle sue leggi. (Seb)