Spagna: governo rifiuta di riferire su viaggi Sanchez in Falcon per ragioni di sicurezza

- Il governo spagnolo si è opposto alla richiesta del Partito popolare (Pp) di illustrare nel dettaglio tutti i viaggi in Falcon 900 del suo presidente, Pedro Sanchez, nel corso del 2021 in quanto "materia particolarmente sensibile", secondo quanto stabilito dalla legge sui segreti ufficiali. In una serie di domande depositate al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) vari deputati popolari hanno chiesto chiarimenti in particolare sulle ragioni che hanno portato il premier a viaggiare in Falcon a Malaga il 7 novembre e ad Alicante una settimana dopo, facendo coincidere le visite istituzionali con i congressi regionali del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di cui Sanchez è segretario generale. Nel frattempo, il partito di estrema destra Vox ha depositato una proposta non di legge per limitare l'uso degli aerei per gli alti funzionari per voli inferiori a 250 chilometri tranne "in casi di necessità imperativa debitamente giustificata". (Spm)