Regno Unito: governo chiederà a lavoratori servizi essenziali di sottoporsi a test Covid quotidianamente

- Il primo ministro britannico Boris Johnson chiederà a circa 100 mila lavoratori di determinati settori di sottoporsi quotidianamente ai test Covid-19 per scongiurare la carenza di personale nei servizi essenziali. Come riporta l'emittente "Itn", citando una fonte del governo, saranno presumibilmente le industrie di fornitura di beni alimentari, energia e trasporto aereo quelle interessate alla richiesta del premier che, durante la conferenza di aggiornamento sulla situazione pandemica, chiederà di effettuare test anti-Covid per 5 giorni a settimana. Questo servirà per minimizzare la diffusione del coronavirus. La fonte ha inoltre fatto sapere che "i dati suggeriscono che le infezioni stanno ancora crescendo. Ma è molto difficile avere risposte certe". (Rel)