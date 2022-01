Vaticano: “Die Zeit”, Ratzinger accusato di non aver agito contro sacerdote autore di abusi fra 1977 e 1982

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un decreto del Tribunale ecclesiastico dell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, emesso nel 2016, accusa il papa emerito Benedetto XVI di non aver agito contro un sacerdote autore di abusi su diversi minori, mentre era titolare dell'arcivescovado dal 1977 al 1982. È quanto rivelato dal settimanale “Die Zeit”. Nel 1980, il religioso si trasferì dalla diocesi di Essen all'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, allora guidata da Ratzinger. Secondo il decreto, arcivescovi, vescovi e i loro vicari di Monaco ed Essen non hanno adempiuto alla loro responsabilità nei confronti dei bambini e dei giovani proteggendoli dagli abusi e perseguendone gli autori. Ratzinger viene menzionato esplicitamente: sebbene avesse conoscenza della storia del sacerdote che aveva commesso le violenze, “lo accettò e lo insediò nella propria arcidiocesi”. Il segretario privato di Benedetto XVI, l'arcivescovo di Urbisaglia Georg Gaenswein, ha negato la ricostruzione di “Die Zeit”. In particolare, il prelato ha qualificato come “errata” l'affermazione che il Papa emerito, da arcivescovo di Monaco e Frisinga, fosse a conoscenza della storia del sacerdote al momento della decisione sulla sua ammissione nella propria arcidiocesi. Ora, si attende il rapporto sugli abusi del clero nell'arcivescovado di Monaco e Frisinga, che verrà pubblicato dal 17 gennaio. Il documento è stato redatto dalo studio legale Westpfahl Spilker Wastl su commissione del cardinale Reinhard Marx, titolare dell'arcidiocesi dal 2007, e prende in esame gli anni dal 1945 al 2019. (Geb)