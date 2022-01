Regno Unito: avvocati principe Andrea chiedono di respingere la causa di Virginia Giuffré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati del principe Andrea hanno chiesto alla giustizia statunitense di respingere le accuse di abusi sessuali mosse contro il loro cliente da Virginia Giuffré. La richiesta è arrivata dopo che è stato reso pubblico l’accordo da 500 mila dollari che Giuffré ha sottoscritto con Jeffrey Epstein. Secondo quanto ha riferito l'emittente "Sky News", Andrew Brettler, legale del principe, ha affermato che con quell’accordo Giuffré ha rinunciato al diritto di azioni legali. Brettler ha chiesto a Giuffré di “spiegare quale sarebbe il presunto abuso” perché “non abbiamo una data, un’ora, un luogo, a parte un appartamento, non sappiamo quando è successo”. Il giudice, Lewis Kaplan, ha replicato però che Giuffré non aveva l'obbligo di fornire queste spiegazioni in sede di denuncia. Giuffré ha accusato il principe di violenza sessuale ai suoi danni quando era ancora un'adolescente, insieme all'imprenditore Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019. (Rel)