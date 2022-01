Sicilia: Lagalla, le scuole riapriranno il 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura delle scuole in Sicilia, dopo la pausa delle festività di fine anno, è fissata al 10 gennaio 2022. Lo ha deciso, d'intesa con il presidente della Regione Nello Musumeci e con il Dasoe dell'assessorato alla Salute, l'assessorato all'Istruzione e Formazione professionale della Regione Siciliana, in variazione a quanto previsto dal decreto assessoriale. L'assessore Roberto Lagalla ha spiegato: "Abbiamo preso questa decisione in seguito all'odierna riunione della Conferenza delle Regioni, in esito alla quale è emersa l'esigenza di acquisire uno specifico parere del Cts nazionale che, in relazione all'andamento della pandemia, sia in condizione di escludere una possibile ed eventuale ricaduta negativa sulla riapertura degli istituti scolastici. Alla luce dell'attuale quadro epidemiologico durante la riunione è stata fatta presente anche l'esigenza di una revisione delle procedure di tracciamento dei contatti scolastici, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei controlli sanitari e di gestione delle quarantene. La Regione Siciliana, nel condividere la posizione dei rappresentanti regionali e in attesa del parere richiesto al Cts, ha perciò ritenuto di uniformare il proprio calendario didattico a quello delle altre regioni italiane". (Ren)