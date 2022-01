Piemonte: l'assessore all'Ambiente su dati Arpa, grande risultato che conferma bontà nostre azioni per contrasto inquinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello sulla riduzione del Pm10 in Piemonte nel 2021 è un grande risultato, che conferma il nostro impegno ma anche la bontà delle azioni messe in campo che stanno portando significativi benefici. La salute dei piemontesi è una priorità per la nostra Giunta. Lo hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, commentando i dati Arpa sull'inquinamento della Regione nel 2021. "Il dato non solo è il migliore in assoluto sulla media annuale in Piemonte da quando esistono i rilevamenti – ha continuato Marnati – ma anche il miglior dato in assoluto di sempre, così come il numero di giornate che hanno sforato i limiti di legge è il più basso in assoluto", ha concluso.(Rpi)