Spagna: ministra Scienza, vaccino anti Covid Hipra mostra ottimi risultati contro variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il coronavirus in fase di sviluppo dall'azienda farmaceutica spagnola Hipra sta dando "ottimi risultati e ottima resistenza" contro la variante Omicron. Lo ha affermato la ministra spagnola della Scienza e dell'Innovazione, Diana Morant, dopo aver visitato il laboratori della società ad Amer (Girona), auspicando che il 2022 possa essere "l'anno di Hipra" in attesa che l'azienda ottenga l'autorizzazione dell'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (Aemps) per entrare nella fase III della sperimentazione clinica a gennaio. Secondo la ministra se la sperimentazione del vaccino continuerà positivamente, potrebbe essere pronto per la seconda metà di quest'anno. (Spm)