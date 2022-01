Nepal: Partito comunista maoista, Dahal rieletto presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato centrale del Partito comunista del Nepal - Centro maoista (Cpnm) ha rieletto presidente per i prossimi cinque anni Pushpa Kamal Dahal, incontrastato al vertice da più di trent’anni. I 236 elettori del leader erano stati precedentemente eletti nel comitato tutti su proposta dello stesso Dahal. Tra loro anche la figlia Renu e il fratello Narayan. I restanti 63 membri del comitato, che si compone di 299 seggi, saranno eletti in data da definire, così come il gruppo ristretto di dirigenti. Lo statuto, infatti, è stato emendato con l’istituzione di nuove cariche: un vicepresidente senior, sei vicepresidenti, un segretario generale, due vicesegretari generali, tre segretari e un tesoriere. L’ottava convention nazionale del Partito, nell’anno in cui sono in programma le elezioni politiche, si è così chiusa con la conferma del controllo di Dahal, il cui documento politico, dal titolo “La via nepalese al socialismo nel XXI secolo”, nonostante qualche nota di dissenso, è stato approvato all’unanimità. (segue) (Inn)