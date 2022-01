Covid: bozza Regioni, medie e superiori in quarantena con 3 o più casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le scuole secondarie di primo (per i soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni) e secondo grado scatterà la quarantena di 7 giorni al verificarsi di 3 o più casi nella classe. E' quanto prevede la bozza del documento che le Regioni hanno elaborato per il governo. Secondo il documento, fino a due casi a scuola i contatti restano in classe in autosorveglianza con raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla scuola, senza testing. Resta comunque la raccomandazione all’utilizzo delle mascherine FFP2.(Rin)