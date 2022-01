Polonia: minatori protestano per salari più alti per far fronte all’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Minatori polacchi hanno bloccato alcuni treni in uscita dalla miniera di carbone di Halemba e da altre in Slesia, impedendo che il loro carico raggiungesse le centrali elettriche. Lo ha reso noto il quotidiano "Dziennik Zachodni". La dimostrazione è motivata dalla richiesta di salari più alti, soprattutto per i turni del fine settimana, e di dichiarazioni chiare in merito agli aumenti per contrastare l’inflazione, giunta al 7,7 per cento a novembre. Circa 40 carichi di carbone partono dalle miniere gestite dalla società Polska Grupa Gornicza (Pgg) ogni giorno. La protesta, pianificata per due giorni, potrebbe avere un impatto sulla produzione di energia elettrica. Quasi il 70 per cento dell’energia prodotta in Polonia deriva ancora dal carbone. (Vap)