Covid: Ama, attivato camper mobile per tamponi rapidi a dipendenti

- Ama ha attivato un servizio di screening rapido mobile, tramite camper, per monitorare la situazione dei contagi da Covid ed intercettare eventuali casi all’interno delle proprie sedi operative. Questa mattina – si legge in una nota di Ama Spa - il camper attrezzato con personale sanitario ha effettuato tamponi rapidi al personale in servizio presso la sede di Campo Boario. Rispettando le disposizioni di distanziamento e accesso scaglionato, si sono sottoposti al test, su base volontaria, operatori ecologici sia del primo che del secondo turno lavorativo. Nei prossimi giorni, almeno per tutto il mese di gennaio, questa postazione mobile sarà attiva presso altre sedi territoriali, in particolare quelle in cui si sono rilevati o si dovessero rilevare casi di contagio. Il camper sarà disponibile entro 48 ore su richiesta dei responsabili operativi dei municipi di Roma. La nuova misura, adottata per tutelare la salute dei lavoratori e salvaguardare le linee operative di erogazione dei servizi, si aggiunge a tutte le altre misure anti-contagio adottate. (segue) (Com)