Covid: Ama, attivato camper mobile per tamponi rapidi a dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attenzione di Ama per la salvaguardia della sicurezza degli operatori di igiene urbana è massima. I presidi di sicurezza – prosegue - vengono adeguati di pari passo con l’evolversi dell’emergenza sanitaria in modo, da un lato, di ridurre il rischio preservando la salute e la sicurezza dei lavoratori e, dall’altro, di garantire la continuità del servizio. I turni in entrata e in uscita dalle sedi operative vengono scaglionati con l’attacco e la fine turno ogni 30 minuti, evitando anche il contemporaneo accesso agli spogliatoi di lavoratori con armadietti vicini. Viene garantita adeguata aerazione nei locali spogliatoi e nelle aree comuni; assicurata la cristallizzazione degli equipaggi, il più possibile fissi. Continua poi anche l’approvvigionamento di prodotti e presidi, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione individuale da fornire ai propri dipendenti: ad oggi sono state distribuite oltre 4 milioni di mascherine (più della metà delle quali con filtro ad alta protezione ffp2 e ffp3), più di 2 milioni e 600mila di paia di guanti monouso. Prosegue a ciclo continuo la sanificazione dei mezzi pesanti e leggeri utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Gli operatori – conclude la nota - sono dotati, inoltre, di specifici kit per igienizzare le parti sensibili interne dei veicoli, ad ogni attacco e fine turno. (Com)