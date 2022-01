Svezia: donna accusata di crimini di guerra, ha arruolato suo figlio come bambino soldato in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna svedese di 49 anni è stata accusata di crimini di guerra e violazione del diritto internazionale con l'accusa di aver spinto suo figlio a combattere in Siria come bambino soldato. Lo ha riferito la procura svedese, secondo cui la donna, detenuta nel Paese scandinavo dallo scorso settembre, è sospettata di aver aiutato a reclutare uno dei suoi figli - nato nel 2001 - per combattere come bambino soldato mentre vivevano insieme tra il 2013-2016 in un’area del territorio siriano un tempo controllata dal gruppo terroristico dello Stato Islamico. L'autorità giudiziaria svedese ha dichiarato che questa è la prima volta che il Paese accusa di crimini di guerra un individuo per favoreggiamento nel reclutamento di bambini soldato. Le autorità inquirenti hanno affermato che esiste "un divieto assoluto" di consentire ai bambini sotto i 15 anni di partecipare direttamente a delle ostilità durante un conflitto armato. (segue) (Sts)