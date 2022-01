Svezia: donna accusata di crimini di guerra, ha arruolato suo figlio come bambino soldato in Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblico ministero Reena Devgun ha affermato che le indagini hanno dimostrato che il figlio, dodicenne quando è arrivato per la prima volta in Siria, era dotato di equipaggiamento militare e armi e che "sono state utilizzate in combattimento e per scopi di propaganda e per altre missioni legate alla guerra" in corso nel Paese mediorientale. Secondo Devgun, le azioni della donna sono state considerate estremiste perché il ragazzo "è stato reclutato e usato come bambino soldato da un'organizzazione terroristica in una guerra estremamente spietata e brutale". La donna, che ha respinto tutte le accuse, stando a quanto riferito dall’emittente televisiva pubblica “Svt” è cresciuta nella Svezia occidentale, si è convertita all'Islam e ha viaggiato in Siria con i suoi cinque figli nel 2013. Suo marito è morto nel Paese mediorientale nel 2013, mentre due dei suoi altri figli - di 14 e 18 anni- sono stati anche uccisi in una fase successiva del conflitto. (Sts)