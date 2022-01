Usa: record di 4,5 milioni di lavoratori hanno lasciato volontariamente il lavoro a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero record di 4,5 milioni di cittadini statunitensi ha lasciato volontariamente il lavoro nel mese di novembre, spingendo il tasso di licenziamento al 3 per cento. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dal dipartimento del Lavoro, secondo cui - includendo nel computo anche i licenziamenti - il numero di abbandoni è stato di 6,3 milioni. In particolare, i lavoratori hanno lasciato il lavoro soprattutto nel settore dell'ospitalità e dell'assistenza sanitaria. In aumento anche il numero di licenziati nei settori dei trasporti, del magazzinaggio e dei servizi di pubblica utilità. Secondo il dipartimento, il numero di posizioni aperte è sceso inaspettatamente a 10,6 milioni, in leggero calo rispetto agli 11 milioni di ottobre.(Res)