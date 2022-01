Campania: Lega, vicini a vigili Pomigliano, incendio a polizia locale atto vile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e dell'intero coordinamento provinciale della Lega-Napoli Sud esprimo solidarietà agli agenti della Polizia Municipale di Pomigliano d"Arco (Na) per il vile atto intimidatorio dell'altra notte che ha visto danneggiare il parco auto di servizio nella locale stazione. Siamo e saremo sempre dalla parte della legalità. Sono certa che arriverà quanto prima la risposta dello Stato e che i responsabili saranno individuati e consegnati alla giustizia. Bene i controlli a tappeto di questi giorni effettuati dalla polizia locale e dai carabinieri. Segnale importante per il territorio. Zero passi indietro dinanzi a mancanza di rispetto per regole e istituzioni". Così in una nota il segretario provinciale della Lega Napoli Sud Tina Donnarumma in merito all'incendio doloso che ha danneggiato auto di servizio della polizia locale. (Ren)