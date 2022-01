Umbria: Paparelli (Pd), nell'ex Milizia di Terni andava allestito centro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Realizzare a Terni, nella struttura denominata ex Milizia di proprietà di Ater, un centro esclusivo di cura e isolamento dei malati covid- 19: è quanto avevamo proposto alla giunta regionale attraverso una mozione presentata già nell’aprile 2020. Oggi apprendiamo con stupore che oltre ad aver disatteso questo impegno, la giunta Tesei spenderà altre importanti risorse pubbliche, si parla addirittura di svariati milioni, per realizzare proprio su quell’immobile un dormitorio di dubbia utilità”. Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale Fabio Paparelli (Pd) sottolineando che “ai cittadini che si vedono chiudere interi reparti ospedalieri, a cui si rimandano interventi chirurgici o si annullano le prestazioni azzerando la medicina territoriale e ospedaliera come sta succedendo ad Assisi, Pantalla, Castiglione del Lago, Spoleto, Foligno, Umbertide, ma anche Terni e Perugia, la Regione ha deciso di negare definitivamente la speranza di avere in Umbria un presidio oggi dedicato al Covid e domani alle varie emergenze”. (segue) (Ren)