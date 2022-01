Piemonte: dati Arpa, migliora la qualità dell'aria nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le prime valutazioni relative al Pm10 il livello dell'aria nel 2021 è migliorato rispetto al 2020. Lo ha annunciato Arpa Piemonte in una nota stampa. "Da una prima valutazione si rilevano prevalentemente concentrazioni medie annue inferiori o, al più, uguali all’anno precedente - si legge nella nota diffusa da Arpa - . Il numero di giornate con concentrazioni medie giornaliere superiori al valore limite è in gran parte inferiore a quelle registrate nel 2020, come anche risulta ridotto, rispetto all’anno precedente, il numero di stazioni oltre il limite di 35 giorni su base annua". Negativa invece la piovosità: nel 2021 si è registrato un deficit del 17 per cento rispetto alla norma tra il 1991 e il 2020. (segue) (Rpi)