Piemonte: dati Arpa, migliora la qualità dell'aria nel 2021 (2)

- I dati preliminari evidenziano che in tutto il territorio regionale - compresa la città di Torino e gli altri maggiori centri urbani - nel 2021 non è stato superato in nessuna stazione il valore limite della media annuale, pari a 40 µg/m3. Il valore più elevato della media annuale (33 µg/m3) è stato misurato nella stazione di Torino – Rebaudengo (nel 2020 era stato pari a 36 µg/m3). In questa stazione si è registrato il numero più elevato di superamenti del valore limite giornaliero, pari a 50 µg/m3 da non superare in più di 35 giorni per anno. (Rpi)