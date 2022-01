Usa: Covid, Cda raccomanda terza dose di vaccino Pfizer-BioNTech cinque mesi dopo la seconda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno raccomandato la somministrazione della terza dose di vaccino Pfizer-BioNTech cinque mesi dopo la seconda, in luogo dei sei mesi precedentemente previsti. In un comunicato diffuso oggi, i Cdc hanno così confermato la decisione di approvata lunedì scorso dalla Food and Drug Administration (Fda). Il Cdc raccomanda inoltre che i destinatari dei vaccini Johnson & Johnson e Moderna ricevano i loro booster rispettivamente dopo due e sei mesi. Nelle stesse raccomandazioni emesse oggi, i Cdc suggeriscono quindi la somministrazione ella terza dose ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni moderatamente e gravemente immunocompromessi circa un mese dopo la seconda dose. "A seguito delle autorizzazioni della Fda, le raccomandazioni odierne assicurano che le persone siano in grado di ottenere una maggiore protezione di fronte a Omicron e all'aumento dei casi in tutto il Paese e assicurano che i bambini più vulnerabili possano ottenere una dose aggiuntiva per ottimizzare la protezione contro il Covid-19", ha dichiarato il direttore dei Cdc, Rochelle Walensky. Il comitato consultivo dell'agenzia federale si riunirà domani per discutere se raccomandare i richiami per i ragazzi dai 12 ai 15 anni, come già fatto ieri dalla Fda. (Nys)