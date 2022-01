Nepal: il 26 gennaio elezioni per rinnovo parziale Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno il 26 gennaio le elezioni per il rinnovo parziale dell’Assemblea nazionale, la camera alta del parlamento del Nepal. Oggi il termine fissato per la presentazione delle candidature. Si voterà per sostituire 19 membri eletti nel 2018 il cui mandato quadriennale scadrà il 4 marzo, mentre uno sarà nominato dalla presidenza della Repubblica. Con la riforma costituzionale del 2015, il Paese è diventato una federazione di sette Stati. Il parlamento federale è composto dalla Camera dei rappresentanti (bassa), eletta dal popolo, e dall’Assemblea nazionale, eletta da collegi elettorali composti da sindaci e vicesindaci dei comuni, presidenti e vicepresidenti delle comunità rurali e deputati delle assemblee statali, salvo tre di nomina presidenziale. La Camera dei rappresentanti ha 275 deputati, di cui 165 eletti col sistema maggioritario e 110 con quello proporzionale. L’Assemblea nazionale ha 59 membri, otto per ogni Stato più i tre nominati. (segue) (Inn)