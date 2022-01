Grecia-Turchia: ministro Esteri greco, Ankara inizi a rispettare il diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del governo turco "è l'epitome dell'irrazionalità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Nikos Dendias in una dichiarazione rilasciata dopo l'incontro con l’omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan al Saud, facendo riferimento all'escalation della retorica aggressiva turca contro il Paese ellenico che, a suo dire, "ha assunto dimensioni che non vedevamo da anni". "Il governo turco si è impegnato in una costante distorsione della verità e di ogni concetto di diritto internazionale, compreso il diritto del mare", ha affermato Dendias. "Minaccia di guerra la Grecia se esercita il diritto inalienabile di espandere le sue acque territoriali, come esplicitamente previsto dal diritto marittimo internazionale", ha dichiarato, aggiungendo: "Il governo turco sta facendo tutto questo verbalmente in favore del diritto internazionale". "Voglio fare una proposta molto semplice al governo turco: dimostrare nella pratica la sua fiducia nel diritto internazionale, cioè iniziare ad attuarlo”, ha detto Dendias. (Gra)