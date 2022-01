Auto: M5s, necessario investire nei veicoli elettrici dopo boom di vendite nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia le immatricolazioni di auto elettriche sono più che raddoppiate nel 2021 rispetto all’anno precedente e in netto contrasto con le motorizzazioni tradizionali, che invece perdono quote di mercato. Lo affermano in una nota congiunta Giuseppe Chiazzese e Luca Sut, deputati del Movimento 5 Stelle e componenti della commissione Attività produttive alla Camera. “Dati che non sorprendono, perché confermano la necessità di investire nell'automotive elettrico nel nostro Paese per giungere presto a una mobilità a zero emissioni e accessibile a tutti”, hanno detto, aggiungendo che il Movimento 5 Stelle è “da sempre in prima linea per incentivare la mobilità elettrica”. In questa ottica, continuano, rientrano gli ordini del giorno che impegnano il governo a valutare l’opportunità di introdurre una riduzione del costo del pedaggio sulle tratte autostradali per i veicoli con emissioni comprese tra 0 e 20 grammi di CO2 per chilometro e il ripristino dell’ecobonus auto, assieme alla detrazione al 50 per cento per i punti di ricarica domestici. “Incentivare una mobilità sostenibile è un impegno da portare a termine, ma serve un cambio di paradigma proiettato nel futuro, dove coesistono tutela dell’ambiente e piani industriali che prevedono gigafactory, impianti di riciclo delle batterie e creazione dell’infrastruttura di ricarica”, concludono. (Com)