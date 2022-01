Francia: Covid, scoperta nuova variante a Marsiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia è stata scoperta una nuova variante del coronavirus dai ricercatori dell'ospedale universitario di Marsiglia diretto da Didier Raoult, controverso virologo contestato per aver difeso il trattamento con l'idrossiclorochina contro il Covid-19. La scoperta di quella che è stata ribattezzata "variante Ihu" dal nome dell'ospedale risale all'inizio di dicembre. La nuova variante, il cui vero nome è B.1.640.2., contiene 46 mutazioni del virus. Secondo quanto riferisce l'emittente "BfmTv", in questi giorni i ricercatori hanno ripreso in mano uno studio preliminare pubblicato a dicembre (e mai convalidato dalla comunità scientifica) in cui si utilizzano toni "allarmisti" anche se al momento non si dispongono molti dati a riguardo, soprattutto a causa dei pochi casi registrati. Questa variante è un sotto-lignaggio di quella scoperta nella Repubblica del Congo a fine settembre.(Frp)