Grecia: da giovedì il costo del test Pcr per il Covid sarà di 47 euro

- Da giovedì 6 gennaio in Grecia il costo dei test molecolari (Pcr) per il Covid-19 sarà di 47 euro. È quanto riferito dal ministero dello Sviluppo, secondo cui tali limiti di prezzo vale per tutti coloro che effettuano questi test nelle farmacie e nelle strutture sanitarie pubbliche preposte, mentre non si applicano in ambio dei laboratori diagnostici e cliniche private. Queste strutture sono libere di stabilire il prezzo adeguato per la fornitura di tali servizi.(Gra)