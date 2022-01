Tunisia: Farnesina, contributo di emergenza della cooperazione italiana per il contrasto al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Anche come seguito della visita dello scorso 28 dicembre del Ministro Di Maio in Tunisia, la Cooperazione Italiana ha disposto un contributo di emergenza di 500.000 euro all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il contributo verrà utilizzato dall’organismo per l’acquisto e la distribuzione di generatori di ossigeno, nonché per la realizzazione di attività di formazione in favore del personale tecnico e ospedaliero sull'utilizzo e la manutenzione dei macchinari.Il finanziamento si inserisce nel quadro della risposta italiana alla situazione di grave emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 in Tunisia. Tale risposta è consistita nella donazione di 1,5 milioni di dosi di vaccino, nel trasporto di oltre 25 tonnellate di materiale sanitario (ventilatori polmonari, mascherine protettive, guanti camici chirurgici e gel igienizzante) e in un contributo di 200.000 euro alla Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa (Ficross) per la fornitura di concentratori di ossigeno medicale.(Res)