Covid: Panizza (Il Gigante), nei supermercati lombardi continua forte richiesta tamponi e ffp2

- Anche nei supermercati richieste da 'tutto esaurito' per i tamponi antigienici e incremento fortissimo per le mascherine FFP2. Queste le rilevazioni dell'osservatorio dei supermercati 'Il Gigante' (gruppo nazionale della grande distribuzione che conta su una settantina di punti vendita, 47 dei quali in Lombardia) prosegue a gran ritmo e con una domanda numericamente eccezionale la corsa ai tamponi antigienici e alle mascherine ffp2. Se per le mascherine è possibile stimare che, rispetto alle prime due settimane di dicembre, l'incremento da inizio gennaio è quantificabile nel 50 per cento, "per i tamponi - spiega Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione dei supermercati 'Il Gigante' - la richiesta è talmente elevata che è impossibile rapportarla numericamente con i giorni scorsi. Per questo stiamo cercando di soddisfare il massimo delle esigenze evitando, per quanto possibile, gli accaparramenti". "Come sempre, relativamente al prezzo di vendita e alla 'tipologia' dei prodotti - sottolinea Panizza - ci stiamo attenendo a quanto indicato dal governo". (Com)