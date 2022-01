Vaticano: Papa, assicurare a tutti cure sanitarie adeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molti passi avanti sono stati fatti ma molta strada rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati, anche nei luoghi e nelle situazioni di maggiore povertà ed emarginazione, le cure sanitarie di cui hanno bisogno; come pure l'accompagnamento pastorale, perché possano vivere il tempo della malattia uniti a Cristo crocifisso e risorto". Questo il messaggio del Santo Padre nella giornata mondiale del malato, la cui celebrazione culminante, a causa della pandemia, non potrà aver luogo ad Arequipa in Perù, ma si terrà nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Dopo aver ringraziato gli operatori sanitari a quali ha detto "il vostro servizio accanto ai malati, svolto con amore e competenza, trascende i limiti della professione per diventare una missione", il Papa ha chiesto più attenzione per quegli angoli della terra spesso dimenticati, dove le cure rappresentano privilegio per pochi: "In alcuni Paesi ricevere cure adeguate rimane un lusso – ha osservato - lo attesta ad esempio la scarsa disponibilità, nei Paesi più poveri, di vaccini contro il Covid-19; ma ancor di più la mancanza di cure per patologie che necessitano di medicinali ben più semplici". Francesco ha poi sottolineato l'importanza delle istituzioni sanitarie cattoliche: "Esse sono un tesoro prezioso da custodire e sostenere – ha evidenziato - la loro presenza ha contraddistinto la storia della Chiesa per la prossimità ai malati più poveri e alle situazioni più dimenticate", Francesco ha quindi sottolineato come "ancora oggi, anche nei Paesi più sviluppati, la loro presenza è una benedizione, perché sempre possono offrire, oltre alla cura del corpo con tutta la competenza necessaria, anche quella carità per la quale il malato e i suoi familiari sono al centro dell'attenzione". (Civ)