Università: Bergamini, con risorse Pnrr diventi polo attrattivo per giovani stranieri

- Con le risorse del Pnrr "si ritorna ad investire nella ricerca e nelle università. Il Mur ha stanziato 4,48 miliardi per i bandi dedicati alla ricerca di filiera. Parte dei fondi saranno impiegati, tra le altre cose, per la realizzazione dei centri di ricerca con laboratori e, altri per rinnovare le infrastrutture già esistenti. Si svilupperanno partenariati anche con le università private e si elaboreranno programmi da cui scaturiranno attività imprenditoriali". Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini, che aggiunge: "Investire nella ricerca significa progettare il futuro di un Paese e dare uno spazio significativo a settori specifici come quelli delle materie Stem, che ad oggi non sono abbastanza valorizzati". Troppo spesso "assistiamo alla fuga dei nostri giovani ricercatori verso università estere che danno loro quella possibilità di realizzarsi che qui gli viene negata. Una grande perdita per il nostro Paese", spiega Bergamini che auspica di assistere "nel giro di pochi anni ad una inversione di tendenza, in cui l'Italia diventi sempre più un polo attrattivo per tutti i giovani stranieri che desiderano non soltanto fare ricerca ed impegnarsi nei percorsi accademici ma anche sperimentare nuove tecnologie e percorsi di studio e di lavoro innovativi".(Com)