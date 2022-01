Grecia-Arabia Saudita: ministro Esteri Riad, preoccupati per “trasgressioni” dell’Iran su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha espresso la sua "preoccupazione per le trasgressioni iraniane, specialmente nel campo del suo programma nucleare". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, durante la conferenza stampa tenuta in seguito all’incontro con l’omologo greco Nikos Dendias avvenuto oggi ad Atene. In questa occasione, il ministro saudita ha sottolineato che "le trasgressioni dell'Iran contraddicono quanto dichiarato da Teheran sulla natura pacifica del suo programma nucleare", ribadendo il sostegno del Regno agli sforzi internazionali per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. “Durante l’incontro sono state scambiate opinioni in merito al dossier relativo ai negoziati sul nucleare”, ha proseguito Bin Farhan, affermando di aver parlato all’omologo greco della “minaccia dei ribelli Houthi alla navigazione internazionale”, in seguito al dirottamento di una nave da commerciale battente bandiera emiratina e avvenuto alle ore 23:57 del 2 gennaio al largo del governatorato yemenita di Hodeida. Secondo quanto riferito dal ministro saudita, le due parti hanno inoltre discusso dei mezzi per rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali, così come la cooperazione in ambito economico.(Res)