Nigeria: attacco armato nello Stato di Kaduna, almeno 7 morti

- Almeno sette persone sono morte in un attacco armato avvenuto nell'area del governo locale di Igabi, nello Stato settentrionale nigeriano di Kaduna. Lo ha riferito all'emittente "Channel Television" il commissario statale per la Sicurezza interna e gli affari interni, Samuel Aruwan, affermando che il bilancio potrebbe essere più alto poiché le agenzie di sicurezza stanno ancora lavorando per contenere gli attacchi e ottenere anche un aggiornamento sul numero delle vittime. Secondo quanto riferito da testimoni oculari, l'attacco è avvenuto lunedì notte quando uomini armati hanno preso d'assalto la comunità in gran numero e hanno iniziato a sparare sporadicamente, costringendo molti residenti a fuggire dalle loro case per paura di essere attaccati o uccisi dai banditi. Kaduna è uno degli Stati nigeriani maggiormente colpiti dal banditismo, dove i gruppi armati uccidono e rapiscono i residenti a scopo di riscatto. Altri Stati colpiti da tali attacchi sono quelli di Katsina, Sokoto e Zamfara, nonché il Niger, nella regione centro-settentrionale del Paese. (Res)