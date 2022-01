Cina: ministero degli Esteri, uccisione Soleimani "crimine di guerra" degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani "è un altro esempio di come gli Stati Uniti abbiano deliberatamente distorto le norme che regolano le relazioni internazionali". "Si tratta di un crimine di guerra che Washington ha commesso abusando della propria forza". A dichiararlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, che ha commentato così il secondo anniversario della morte di Soleimani, il generale iraniano al comando delle Forze Quds – una componente del corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniana responsabile delle operazioni all’estero -, ucciso in Iraq da un drone statunitense il 3 gennaio 2020. "Gli Stati Uniti ripetono di sostenere l'ordine internazionale basato sulle regole, ma i fatti hanno ripetutamente dimostrato che ciò a cui gli Stati Uniti tengono davvero non sono altro che le regole necessarie a soddisfare i suoi bisogni", ha detto Wang, sottolineando come gli Usa non abbiano esitato a ricorrere ad atti terroristici e ad "uccidere centinaia di migliaia di civili innocenti in tutto il mondo" in nome dell'egemonia.(Cip)