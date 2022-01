© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deroga agli Australian Open per il tennista Novak Djokovic “è uno schifo. Un pessimo esempio di privilegio e uno schiaffo in faccia a chi lotta contro il Covid". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.(Com)