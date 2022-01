Italia-Filippine: da Cooperazione italiana contributo di 300 mila euro per emergenza tifone Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cooperazione italiana ha disposto un contributo di 300 mila euro alla Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ficross) in risposta all’emergenza causata dal tifone Rai (Odette secondo la denominazione locale) nelle Filippine, che ha provocato circa 380 vittime, numerosi feriti e più di 600 mila sfollati interni, oltre a devastazioni di natura materiale particolarmente significative. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il finanziamento verrà utilizzato dall’Organismo per fornire prima assistenza alle persone più vulnerabili nelle regioni V, VI, VII, VIII, X, XI, Caraga e Mimaropa, con particolare attenzione ai settori della salute (i cosiddetti Wash, “Water, Sanitation and Hygiene”) e della protezione. Con questo contributo l’Italia riafferma la propria amicizia ed esprime la sua solidarietà alla popolazione filippina in questo momento di grande difficoltà.(Com)