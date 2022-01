Speciale scuola: Santori-Licopodio (Lega), su scuola infanzia Monte Michelangelo accolta nostra richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo i presidenti delle commissioni Lavori pubblici e Scuola per avere accolto la richiesta della Lega di discutere per risolvere con urgenza la ormai annosa questione della scuola dell'infanzia di Monte Michelangelo, in VI Municipio, quadrante della città già con grave carenza di strutture scolastiche. L'edificio continua a restare chiuso, in paradossale attesa dal 2013 dell'allaccio in fogna e di altri lavori. La riunione, già richiesta anche dal presidente del Municipio VI Nicola Franco, è calendarizzata per mercoledì 5 gennaio". Lo dichiarano in una nota congiunta Fabrizio Santori, consigliere della Lega in Assemblea capitolina e Emanuele Licopodio, capogruppo della Lega in VI Municipio. "Sarà occasione per affrontare e avviare interventi tempestivi anche su altre strutture del territorio: l'adeguamento di via Collatina, la scuola media di Corcolle, via Modolo Borutta e numerose altre situazioni di scuole pronte e mai aperte anche in altri Municipi della Capitale", concludono Santori e Licopodio. (Com)