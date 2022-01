Senegal: presidente Sall inaugura lavori porto in acque profonde di Ndayane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senegal, Macky Sall, ha posto la prima pietra per la costruzione del porto in acque profonde di Ndayane, a circa 50 chilometri a sud della capitale Dakar. "Siamo pronti per la trasformazione strutturale della nostra economia con questo mega progetto", ha affermato Sall parlando durante la cerimonia di inaugurazione del porto. Il presidente di Dp World, Sultan Ahmed bin Sulayem, ha affermato che la sua azienda svilupperà e gestirà il terminal container di 300 ettari, oltre a finanziare e progettare l'infrastruttura terrestre e marittima. "Il progetto) rappresenta un futuro più luminoso in quanto questo nuovo porto porterà una maggiore crescita economica, prosperità e posti di lavoro", ha affermato Sulayem. Il progetto, di un valore complessivo di 1,13 miliardi di dollari, sarà sviluppato dall'operatore portuale emiratino Dp World attraverso la controllata Dp World Dakar, una joint venture formata dal fornitore di servizi logistici con sede a Dubai e l'Autorità portuale di Dakar (Pad), ed è il più grande investimento privato finora mai realizzato nel Paese dell'Africa occidentale. La prima fase del progetto includerà 840 metri di banchina e un canale marino di 5 chilometri pianificato per gestire navi lunghe fino a 366 metri, mentre la seconda fase aggiungerà 410 metri di banchina per il passaggio di container e ulteriori dragaggi per gestire navi di 400 metri. Oltre ai lavori del porto, Dp World svilupperà una Zona economica speciale (Zes) e collegamenti stradali e ferroviari aggiuntivi per collegare il porto a Dakar e alla rete di trasporto regionale. (Res)