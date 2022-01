Slovacchia: Covid, coprifuoco rimosso da lunedì 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 10 gennaio la Slovacchia abolirà il coprifuoco notturno introdotto per limitare la diffusione del coronavirus. Lo ha reso noto all’agenzia di stampa “Tasr” la portavoce del ministero della Sanità. Restano in vigore le altre misure, dal divieto di radunarsi in più di sei persone se non parte dello stesso nucleo familiare, all’apertura dei ristoranti e dei negozi non essenziali soltanto a coloro che sono stati vaccinati o sono guariti dal Covid-19. Per quanto riguarda le scuole, esse riapriranno da lunedì con l’obbligo di mascherine per gli studenti e la raccomandazione ai genitori di sottoporre i figli a tampone prima della ripresa e due volte a settimana. Lo stato di emergenza resterà in vigore. (Vap)