Speciale difesa: Slovenia, 100 milioni previsti per investimenti nell'esercito quest'anno

- La Slovenia prevede di stanziare quest'anno fondi pari a 100 milioni di euro per investimenti nelle Forze armate nazionali. Lo riferisce il sito "Primorske novice", precisando che anche quest'anno il progetto principale sarà la modernizzazione delle Forze armate in conformità con la legge sulla fornitura di fondi per il settore nel periodo 2021-2026. La legge prevede uno stanziamento complessivo di 780 milioni per le operazioni di ammodernamento più urgenti. Secondo il ministero della Difesa la legge rende possibile un sistema di finanziamento più stabile grazie alla copertura sul medio periodo. Durante l'arco di tempo preso in esame dal provvedimento legislativo, la maggior parte dei fondi sarà utilizzata per l'acquisto di veicoli militari corazzati e aerei da trasporto, nonché per la ricostruzione e l'adeguamento delle strutture militari in tutta la Slovenia. La ricostruzione della caserma Edvard Peperk a Lubiana e della Caserma Maribor inizierà a breve, secondo quanto prevede il ministero della Difesa. (Seb)