Speciale difesa: veterani di Taiwan istituiranno ufficio di collegamento negli Stati Uniti

- Il Consiglio per gli affari dei veterani di Taiwan istituirà un ufficio di collegamento negli Stati Uniti, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento e la cooperazione militare tra le parti. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che la sede sarà amministrata dal maggiore generale dell'Esercito Ni Pang-chen e dal capitano della Marina Cheng Kuo-feng, entrambi in pensione. Secondo quanto riferito dal Consiglio, Cheng partirà per Washington mentre Ni lo raggiungerà in un secondo momento. La sede del Consiglio sarà provvisoriamente istituita presso l'Ufficio di rappresentanza economica e culturale di Taipei, l'ambasciata informale dell'isola negli Stati Uniti. (Cip)