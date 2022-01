Speciale difesa: Russia, ministro Difesa estone, Mosca rappresenta vera minaccia per Europa e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La sicurezza dell'Europa e della Nato è seriamente minacciata dalla Russia: il vicino orientale dell'Ue non vuole vivere nella pace e nella democrazia e non la concede agli altri. Lo ha affermato il ministro della Difesa estone, Kalle Laanet, a Tallinn, durante la cerimonia del 102mo anniversario dell'armistizio nella guerra con la Russia sovietica. Laanet ha aggiunto che, per Mosca, alcuni Paesi sono soltanto territori di conquista, non Stati indipendenti in cui i popoli hanno la propria lingua e cultura ed il diritto inalienabile di scegliere il proprio percorso di sviluppo e, sulla base di questo, i propri partner. (Sts)