Speciale difesa: Repubblica Ceca offre a Slovacchia veicoli blindati Pandur II

- La Repubblica Ceca ha offerto alla Slovacchia veicoli corazzati Pandur II in una gara da alcune centinaia di milioni di euro. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del ministero della Difesa di Praga all’agenzia di stampa “Ctk”. Il ministero della Difesa di Bratislava ha invece informato che ha ricevuto offerte da altri quattro Paesi per l’acquisto di veicoli corazzati 8x8. La Slovacchia intende acquistare i veicoli mediante un contratto intergovernativo. L’offerta ceca è arrivata da Tatra Defense Vehicle (Tdv), che è una sussidiaria di Czechoslovak Group (Csg). In una prima fase Bratislava si aspetta di acquistare 76 mezzi per un valore stimato di 332 milioni di euro. Il progetto è però quello di espandere l’acquisto a oltre 400 veicoli. Una valutazione delle offerte da parte dell’esecutivo slovacco dovrebbe essere disponibile entro la fine di marzo. (Vap)