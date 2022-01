Russia: Rostec, lancio vaccino unico contro Covid-19 e influenza nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La holding statale russa specializzata nel consolidamento di aziende nazionali strategicamente importanti Rostec prevede di presentare un vaccino unico contro il Covid-19 e l'influenza nel 2022. Lo ha affermato il direttore generale di Rostec, Sergej Chemezov, aggiungendo che l'azienda ha già ottenuto buoni risultati di ricerca, ma ci sono ancora diversi aspetti che devono essere perfezionati. "È necessario eseguire tutti i test in modo soprattutto sicuro ed efficace", ha sottolineato Chemezov. In Russia sono stati registrati quattro vaccini per uso interno contro il coronavirus, ovvero Sputnik V e Sputnik Light del Centro Gamaleya, EpiVacCorona del centro Vector di Novosibirsk e KoviVak del Centro Chumakov. (Rum)