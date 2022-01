Regno Unito: leader laborista Starmer, il Partito conservatore ha perso la fiducia degli elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conservatori britannici hanno perso la fiducia degli elettori, e il governo dovrebbe essere basato su "sicurezza, prosperità e rispetto". È quanto affermato dal segretario del Partito laborista Keir Starmer durante il suo discorso per il nuovo anno a Birmingham. Starmer ha spiegato le motivazioni della risalita del Labour nei sondaggi britannici, sottolineando che il Partito ha ancora molto lavoro da fare per guadagnare la fiducia degli elettori e non può semplicemente aspettarsi di "ereditare" il potere. Durante la conferenza, il leader laborista ha affrontato le recenti difficoltà dei Tories nei sondaggi, dalle feste a Downing Street durante la restrizioni Covid del 2020, alla sconfitta dei candidati conservatori alle elezioni del North Shropshire. Starmer ha anche accennato all'episodio che riguarda l'ormai ex deputato conservatore Owen Paterson, che è stato accusato di aver condotto attività di lobbying illegale. Starmer ha inoltre evidenziato l'incombente incremento delle tasse e l'aumento del costo della vita. Parlando della sicurezza, Starmer ha fatto riferimento ad uno dei punti chiave del manifesto politico di Johnson, sostenendo che "troppe persone non si sentono sicure nelle strade".(Rel)