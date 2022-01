Australia: Acciona si aggiudica in consorzio lavori linea ferroviaria per 265 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola di energie rinnovabili ed infrastrutture Acciona è stata selezionata per un contratto da 265 milioni di euro a Perth per migliorare la linea ferroviaria che fa parte della rete metropolitana della capitale dello stato dell'Australia occidentale. Acciona sta lavorando con la sua filiale Coleman e in consorzio con la statunitense Aecon, la canadese Wsp e l'australiana Bmb Constructions. Questa alleanza ha battuto quella formata da una filiale di Acs in Australia, Cpb Contractors, insieme ad altre aziende del settore. Il contratto prevede l'eliminazione di tre passaggi a livello e la costruzione di due stazioni sopraelevate, oltre alle azioni di rigenerazione urbana incentrate sulla realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali. Nel 2020, Coleman si era aggiudicata un contratto da 161 milioni di euro per intraprendere i lavori di miglioramento della stazione di Bayswater, sempre sulla rete Metronet. (Spm)