Slovenia: Covid, forte aumento dei contagi ma al momento nessuna nuova restrizione

- Il governo della Slovenia sta monitorando attentamente la situazione relativa al Covid-19 dopo il forte aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni. Secondo la stampa locale, sono 3.393 i casi confermati nelle ultime 24 nel Paese, circa tre volte in più rispetto al giorno prima. Sono 531 i pazienti attualmente ricoverati, di cui 163 in terapia intensiva, mentre sono 8 i decessi confermati nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 7.485 test, con una quota di risultati positivi del 45,3 per cento secondo i dati diramati dall'Istituto superiore di sanità sloveno. Sono attualmente 20.225 i casi attivi nel Paese, con una media negli ultimi sette giorni di 1.747 nuovi casi al giorno. La crescita del numero dei contagi è attribuita alla diffusione della variante Omicron, ma anche ad un numero maggiore di assembramenti durante le ultime festività. Il governo non ha annunciato per questa settimana nuove restrizioni, le quali però, secondo le autorità sanitarie, verranno stabilite in base alla capienza delle strutture ospedaliere. L'epidemiologa Mateja Logar ha dichiarato alla televisione slovena che "è necessario applicare coerentemente le misure e le restrizioni esistenti", mentre delle nuove misure saranno prese in considerazione quando il numero di persone affette da Covid-19 nelle unità di terapia intensiva supererà le 200 unità. (Seb)