Pnrr: Mur, pubblicati bandi per 4.48 miliardi da destinare a ricerca di filiera

Ammontano a 4.48 miliardi di euro le risorse complessive che il ministero dell'Università e della ricerca ha stanziato con la pubblicazione dei primi bandi per l'attuazione della parte del Pnrr dedicata alla ricerca di filiera. Il primo bando - si legge in una nota del ministero dell'Università e ricerca - è da 1,6 miliardi di euro per la presentazione di proposte per la creazione di cinque centri nazionali dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici intorno a tematiche quali simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni, tecnologie dell'agricoltura (Agritech), sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a rna, mobilità sostenibile, bio-diversità. I centri nazionali - che dovranno essere organizzati con una struttura di governance di tipo Hub & Spoke, con l'Hub che svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke quelle di ricerca - sono aggregazioni di università statali ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Università e della ricerca e possono prevedere il coinvolgimento di università non statali, altri enti pubblici di ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati che svolgono attività di ricerca. Questi centri - per i quali si prevede un finanziamento tra 200 e 400 milioni di euro ciascuno - saranno finalizzati alla creazione e/o al rinnovamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico come start-up e spin off da ricerca, e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.