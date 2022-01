Pnrr: Mur, pubblicati bandi per 4.48 miliardi da destinare a ricerca di filiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati poi pubblicati l'avviso pubblico per "la presentazione di proposte progettuali per il rafforzamento e la creazione di Infrastrutture di ricerca", con lo stanziamento di 1.08 miliardi di euro, e il bando per "la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione", che prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro. Attraverso questi due bandi - prosegue la nota -, il Mur finanzia complessivamente almeno 30 infrastrutture: 20 infrastrutture di ricerca, ovvero impianti, risorse e relativi servizi usati dalla comunità scientifica per compiere ricerche in più discipline, un importante elemento di competitività della ricerca nazionale ed europea, e almeno dieci infrastrutture tecnologiche di innovazione, con l'obiettivo di favorire una stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca e dell'innovazione per sostenere, accelerare e qualificare la crescita economica del Paese. (segue) (Com)